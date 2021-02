Mai scherzare con la pappa del cane | video (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il video che sta facendo il giro dei social network, scatenando le risate di centinaia di utenti. Il padrona fa finta di dare un croccantino al suo cane, prendendo il nulla con le dita. Gli porge la mano e lui accetta, masticando il nulla! La simpatica scenetta di ripete per un paio di volte, finchè il cane se ne accorge e si arrabbia, assumendo un'espressione di sfida. Guarda tutti i video divertenti cane-pupazzo-di-neve Nonecane Bimba Gioco Nonecane Da Guardia Innocuo None Leggi su panorama (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilche sta facendo il giro dei social network, scatenando le risate di centinaia di utenti. Il padrona fa finta di dare un croccantino al suo, prendendo il nulla con le dita. Gli porge la mano e lui accetta, masticando il nulla! La simpatica scenetta di ripete per un paio di volte, finchè ilse ne accorge e si arrabbia, assumendo un'espressione di sfida. Guarda tutti idivertenti-pupazzo-di-neve NoneBimba Gioco NoneDa Guardia Innocuo None

munlaitvfx : se sta qua non sta zitta porco dio abbiamo usato omegle ma non ci siamo MAI permessx di insultare qualcuno, lo abbi… - si_mo_nella : RT @UnaRoSainAria: Ti vedono triste “ma vedi quella/o è sempre triste” Ma cazzo ne sapete cosa si porta dentro? Ti vedono scherzare “ma ved… - morphtojade : @Mestanaccount1 Ma ora non si può più ridere e scherzare ??? State diventando davvero ridicoli, questo politically… - SandraV13 : @ale1983ale Ironia? Ma tu sai almeno cosa è San Pateignano? Non credo perché se no non parleresti di ironia. È una… - Dennydnc : @falconiofr @the_highsparrow @bobogiac Mai scherzare con la morte. -

Ultime Notizie dalla rete : Mai scherzare Mister Paura presenta Gretel e Hansel, il film horror in onda su Sky Cinema In realtà non sono mai andate via. E Sophie Lillis di Stranger Things dovrà scherzare con il fuoco salire le scale verso l'inferno, o verso il paradiso. Il terzo occhio creato dal genio di Luca Luce

Lorenzo, figlio di Vasco Rossi: 'Mia mamma era la Gabri della canzone. A 14 anni decisi di conoscere papà' ... fece un piccolo montaggio per scherzare, così la mandai a mio padre, in modo tenero, come un ricordo nostalgico della sua giovinezza'. E lui? 'La pubblicò su Facebook'. Mai sentito il richiamo del ...

Mario, dove sei? Smettila di scherzare Il Manifesto "Faccio una strage a scuola": l’Fbi dà l’allarme, era solo un tredicenne Blitz della polizia postale dopo l’allarme partito dall’America. Ma in casa (in Valdichiana) non gli hanno trovato armi. Una bravata dopo aver visto su You Tube di un’altra sparatoria negli Stati Unit ...

In realtà non sonoandate via. E Sophie Lillis di Stranger Things dovràcon il fuoco salire le scale verso l'inferno, o verso il paradiso. Il terzo occhio creato dal genio di Luca Luce... fece un piccolo montaggio per, così la mandai a mio padre, in modo tenero, come un ricordo nostalgico della sua giovinezza'. E lui? 'La pubblicò su Facebook'.sentito il richiamo del ...Blitz della polizia postale dopo l’allarme partito dall’America. Ma in casa (in Valdichiana) non gli hanno trovato armi. Una bravata dopo aver visto su You Tube di un’altra sparatoria negli Stati Unit ...