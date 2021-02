«Magica Musica» di Venerus | come una congiunzione astrale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nulla di più azzeccato, per un progetto così mistico, per dire cheoggi ha dato alla luce il suo album di debutto «» (Asian Fake / Sony Music). Dare alla luce,lanciare nello spazio: un prodottole che ha molto a che fare con l’Universo. Quello fuori, e quello dentro. Ci si aspetta da un album che possa essere un esperimentole, ma l’esercizio disupera la definizione di genere. La contaminazione non è solo nell’equilibrio perfetto tra elettronica, pop, soul e r’n’b, ma negli intenti. Il paradosso della consapevolezza che i sogni siano la sensazione più reale che abbiamo di noi stessi. «»: se la contaminazione perè ...

E finché poi, con quel bagaglio di nuove consapevolezze, non è tornato in Italia, collaborando soprattutto con Mace e pubblicando due EP fra il 2018 e il 2019, prima di questoche è il ...... come unaalchimia che mescola il fascino di elementi settecenteschi a quelli di universi fiabeschi. Lalive, antica nostalgia di un pianoforte e di un violino, volutamente giocata tra ...Con la sua world music allucinata e futurista il cantante milanese vuole mette in connessione natura, magia, psichedelia. «I Beatles e 'Sgt. Pepper' sono stati fondamentali per la mia crescita, l'LSD ...Leggi la recensione di MAGICA MUSICA di Venerus e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol.it ...