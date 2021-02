Maestra vittima di revenge porn licenziata | condannate la preside e la madre di un’alunna a Torino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel 2018 era stata cacciata dall’asilo in cui lavorava, in provincia di, dopo che l’ex compagno aveva messo in circolazione alcune foto e video privati. Ora ha ottenuto una prima vittoria in tribunale: la dirigente scolastica dell’istituto è stata condannata a un anno e un mese di reclusione (con la condizionale). 12 mesi, invece, per ladi, accusata di aver inoltrato le immagini ad alcune amiche dopo averle scovate nello smartphone del marito. La giovane insegnante si è costituita parte civile e ha ottenuto il diritto a un risarcimento e delle somme di denaro a titolo di provvisionale. Laera accusata di violenza privata e diffamazione, la mamma di tentata violenza privata e violazione del codice sulla privacy. Il caso nasce alcune anni fa, quando la donna manda alcune immagini ...