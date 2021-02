Maestra di Torino perse il lavoro per un video hard | condannate due donne per revenge porn

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Un anno e un mese per la dirigente scolastica di un asilo nido del torinese che costrinse alle dimissioni una giovanedopo che l’ex fidanzato divulgò in una chat un. Lo ha deciso il tribunale diche ha condannato a un anno anche la mamma di una alunna che aveva inoltrato le immagini ad alcune amiche. La dirigente scolastica era accusata di violenza privata e diffamazione, la mamma di tentata violenza privata e violazione del codice sulla privacy. Ladilicenziat per ilCon rito abbreviato il Tribunale diha, invece, assolto dall’accusa di violazione della privacy il papà di un alunna che era accusato di aver inviato alla moglie alcuni screenshot delle foto osé diffuse in chat ...

licenziata per Revenge Porn: condannate la direttrice della scuola, una mamma e una collega Getty Images Era stata licenziata dopo che le foto intime che aveva inviato al suo ex ...Sono le condanne decise dal Tribunale dial processo sul caso di revenge porn (all'epoca dei fatti non ancora reato in Italia, lo è da agosto 2019), che ha come protagonista unad'...Il Tribunale di Torino ha emesso due condanne per il caso della maestra d'asilo del Torinese che nel 2018 perse il posto di lavoro dopo la diffusione di immagini intime senza il suo consenso. Alla ...Il Tribunale di Torino ha pronunciato due condanne per il caso di revenge porn della maestra d'asilo del Torinese che nel 2018 perse il posto di lavoro ...