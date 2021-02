Maestra di Torino licenziata dopo la diffusione di foto intime: condannate la preside e la madre di un’alunna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono due le condanne pronunciate dal Tribunale di Torino per il caso della Maestra d’asilo, vittima di revenge porn, che, nel 2018, nel Torinese, perse il lavoro dopo la diffusione non voluta, ad opera del suo ex ragazzo, di alcune sue foto intime. La Maestra sarebbe stata costretta a firmare una lettera di dimissioni. Per questo motivo la direttrice dell’istituto in cui lavorava è stata condannata a 1 anno e 1 mese di reclusione (con la condizionale) mentre per una delle mamme la pena inflitta è stata di 12 mesi. «Il danno non si cancella» L’insegnante si è costituita parte civile ottenendo anche un risarcimento e delle somme di denaro a titolo di provvisionale. «Quel che è fatto è fatto e il danno non si cancella. Ma almeno con questa sentenza è emersa la ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono due le condanne pronunciate dal Tribunale diper il caso dellad’asilo, vittima di revenge porn, che, nel 2018, nel Torinese, perse il lavorolanon voluta, ad opera del suo ex ragazzo, di alcune sue. Lasarebbe stata costretta a firmare una lettera di dimissioni. Per questo motivo la direttrice dell’istituto in cui lavorava è stata condannata a 1 anno e 1 mese di reclusione (con la condizionale) mentre per una delle mamme la pena inflitta è stata di 12 mesi. «Il danno non si cancella» L’insegnante si è costituita parte civile ottenendo anche un risarcimento e delle somme di denaro a titolo di provvisionale. «Quel che è fatto è fatto e il danno non si cancella. Ma almeno con questa sentenza è emersa la ...

