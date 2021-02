Madrid, neonazi spagnoli marciano per chi ha combattuto con Hitler: “Il nemico è sempre l’ebreo”. Aperta inchiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il nemico resta sempre lo stesso, l’ebreo, solo che ha maschere diverse”. Isabel Peralta è diventata negli ultimi giorni il volto del neonazismo spagnolo, a soli 18 anni. Il 13 febbraio circa 300 estremisti hanno marciato dalla stazione metro di Ascao, a Madrid, al cimitero dell’Almudena, per rendere omaggio alla Divisione Blu, gli spagnoli che hanno combattuto con Adolf Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. L’agenzia russa Ruptly ha girato un video con i principali interventi dell’atto, ricondiviso due giorni dopo dal sito lamarea.com. La comunità autonoma è finita sotto accusa, mentre la magistratura è già al lavoro per identificare i responsabili. L’evento è stato convocato dai principali organi neonazisti e neofascisti come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ilrestalo stesso,, solo che ha maschere diverse”. Isabel Peralta è diventata negli ultimi giorni il volto delsmo spagnolo, a soli 18 anni. Il 13 febbraio circa 300 estremisti hanno marciato dalla stazione metro di Ascao, a, al cimitero dell’Almudena, per rendere omaggio alla Divisione Blu, gliche hannocon Adolfdurante la Seconda Guerra Mondiale. L’agenzia russa Ruptly ha girato un video con i principali interventi dell’atto, ricondiviso due giorni dopo dal sito lamarea.com. La comunità autonoma è finita sotto accusa, mentre la magistratura è già al lavoro per identificare i responsabili. L’evento è stato convocato dai principali organisti e neofascisti come ...

