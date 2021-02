M5s, Morra: “Confermo la mia candidatura all’organo collegiale. Voglio ridare senso e valore alla mia azione politica” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Mi candiderò all’organo collegiale del Movimento 5 stelle, se sarà possibile”. Lo dice il senatore Nicola Morra, uno dei volti storici del M5s e oggi sotto accusa dal suo stesso gruppo per aver votato no alla fiducia al governo Draghi. “Io nel dna mi sento ancora nel Movimento. E quindi Voglio provare a recuperare senso e valore alla mia azione politica. Scissione? Se ne parla sempre ma non ci sarà” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Mi candideròdel Movimento 5 stelle, se sarà possibile”. Lo dice il senatore Nicola, uno dei volti storici del M5s e oggi sotto accusa dal suo stesso gruppo per aver votato nofiducia al governo Draghi. “Io nel dna mi sento ancora nel Movimento. E quindiprovare a recuperaremia. Scissione? Se ne parla sempre ma non ci sarà” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

