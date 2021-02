M5s, Lannutti insiste: “Simbolo IdV in Senato può far costituire nuovo gruppo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Il simbolo IDV in Senato può far costituire un gruppo formato da almeno 10 senatori”. Lo scrive su facebook il senatore M5s Elio Lannutti. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Il simbolo IDV in Senato può far costituire un gruppo formato da almeno 10 senatori”. Lo scrive su facebook il senatore M5s Elio Lannutti.

