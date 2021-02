M5s, Di Battista: ‘Non mi occupo di correnti, sul mio conto voci false’. Il segretario di Italia dei valori: ‘Contatti con dissidenti per simbolo’ (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo l’espulsione dei deputati e senatori M5s che hanno votato No al governo Draghi annunciata da Vito Crimi, continuano a rincorrersi le voci (e le polemiche) sulla possibile nascita di un gruppo parlamentare formato dai dissidenti. Il casus belli arriva alle 13, quando l’Adnkronos batte questa agenzia: “Di Battista farà come Renzi con Italia Viva” quando ha fatto la scissione dal Pd; “sappiamo che ci sono contatti con l’Italia dei valori“, dicono fonti M5S, alludendo alla possibilità che il nuovo gruppo possa ereditare il simbolo del vecchio partito di Antonio Di Pietro. I regolamenti di Camera e Senato, infatti, permettono la nascita di nuovi schieramenti solo se in presenza di un simbolo presente alle ultime elezioni politiche. E Idv ha partecipato con la lista Civica popolare. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo l’espulsione dei deputati e senatori M5s che hanno votato No al governo Draghi annunciata da Vito Crimi, continuano a rincorrersi le(e le polemiche) sulla possibile nascita di un gruppo parlamentare formato dai. Il casus belli arriva alle 13, quando l’Adnkronos batte questa agenzia: “Difarà come Renzi conViva” quando ha fatto la scissione dal Pd; “sappiamo che ci sono contatti con l’dei“, dicono fonti M5S, alludendo alla possibilità che il nuovo gruppo possa ereditare il simbolo del vecchio partito di Antonio Di Pietro. I regolamenti di Camera e Senato, infatti, permettono la nascita di nuovi schieramenti solo se in presenza di un simbolo presente alle ultime elezioni politiche. E Idv ha partecipato con la lista Civica popolare. ...

