M5s, Crimi: "Espulsi i deputati che non hanno votato la fiducia al governo Draghi" (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Come già avvenuto al Senato, anche i portavoce del MoVimento 5 Stelle che nel voto di fiducia alla Camera si sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno Espulsi. Chi ha scelto di votare diversamente ha scelto di chiamarsi fuori da questo gruppo, lasciando dei vuoti. Ora le fila vanno serrate, affinché l'azione del gruppo, della squadra, sia ancora efficace". Lo annuncia su Facebook Vito Crimi. Il capo politico reggente sottolinea che "chi in questi due giorni non ha votato la fiducia ha contribuito – involontariamente o volontariamente, non importa- al tentativo di frantumare il gruppo, quella forza collettiva che ci ha portati fin qui. Ha deciso di mettere davanti a tutto le proprie posizioni, imponendo la propria coscienza individuale su quella collettiva, in un voto che di coscienza ...

