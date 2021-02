Lunette del Chiostro grande: salvati gli affreschi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Puliti e illuminati gli affreschi delle Lunette del Chiostro grande di Santa Maria novella tornano a presentarsi al pubblico. Il progetto Florence I care ha permesso il restauro dei dipinti murari. Cosa raffigurano le Lunette del Chiostro grande? Il recupero delle pitture ha riguardato il settore orientale dell’area porticata del convento di Santa Maria novella. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) Puliti e illuminati glidelledeldi Santa Maria novella tornano a presentarsi al pubblico. Il progetto Florence I care ha permesso il restauro dei dipinti murari. Cosa raffigurano ledel? Il recupero delle pitture ha riguardato il settore orientale dell’area porticata del convento di Santa Maria novella.

