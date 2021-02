Luna Rossa-Ineos Uk stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming finale Prada Cup 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021)e TeamUk si affronteranno in occasione delladellaCup. Archiviata la parentesi lockdown in Nuova Zelanda, che ha costretto gli organizzatori ad apportare delle modifiche al programma, la contesa può riprendere. Gara-5 e gara-6 sono previste a partire dalle ore 04.00 italiane di, sabato 18 febbraio.ha la grande occasione di incrementare il proprio vantaggio ed avvicinarsi ulteriormente all’appuntamento più atteso contro Team New Zealand. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (205), con liveproposto sulla piattaforma Sky Go, fruibile per gli abbonati. Inoltre, le regate saranno trasmesse in chiaro su ...