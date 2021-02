L’ultimo sfregio per Schwazer prima delle Olimpiadi, muro della federazione mondiale: «Non può gareggiare fino al 2024. Da Bolzano accuse inverosimili» (Di sabato 20 febbraio 2021) Nessun ripensamento dalla federazione mondiale di atletica leggera su Alex Schwazer dopo la sentenza del tribunale di Bolzano che ha archiviato il caso di doping del marciatore nel 2016. Il sogno delle Olimpiadi di Tokyo rischia di sfumare dopo che l’ex Iaaf ha confermato che per Schwazer resta in vigore la squalifica fino al 2024. Un no secco dalla federazione mondiale, che assieme alla Wada è sospettata proprio dal gip di Bolzano di aver manipolato i campioni di urine del marciatore oro olimpico a Pechino 2008. E proprio sulla posizione espressa dal tribunale di Bolzano la World Athletics ha voluto rispondere bollando la teoria della ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Nessun ripensamento dalladi atletica leggera su Alexdopo la sentenza del tribunale diche ha archiviato il caso di doping del marciatore nel 2016. Il sognodi Tokyo rischia di sfumare dopo che l’ex Iaaf ha confermato che perresta in vigore la squalificaal. Un no secco dalla, che assieme alla Wada è sospettata proprio dal gip didi aver manipolato i campioni di urine del marciatore oro olimpico a Pechino 2008. E proprio sulla posizione espressa dal tribunale dila World Athletics ha voluto rispondere bollando la teoria...

infoitsport : L’ultimo sfregio per Schwazer prima delle Olimpiadi, muro della federazione mondiale: «Non può gareggiare fino al 2… - FraterVentus : @antoniospadaro All’Uomo è stata affidata la terra perfettamente funzionante e regolata in ogni suo particolare. Ci… - Carmine13051963 : RT @noitre32: OH MAMMA... Faccia a faccia con Di Maio. Indiscrezioni sulla Boschi, l'ultimo sfregio di Draghi al M5s: come incastra il gril… - SemperAdamantes : RT @noitre32: OH MAMMA... Faccia a faccia con Di Maio. Indiscrezioni sulla Boschi, l'ultimo sfregio di Draghi al M5s: come incastra il gril… - noitre32 : OH MAMMA... Faccia a faccia con Di Maio. Indiscrezioni sulla Boschi, l'ultimo sfregio di Draghi al M5s: come incast… -