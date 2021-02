L’ultima suggestione di Pd e M5S | Roberto Gualtieri candidato sindaco di Roma

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Terminata l’avventura al ministero dell’Economia, non confermato con la caduta del Conte bis nonostante un pesante endorsement in suo favore da parte di Confindustria,potrebbe ora lanciarsi verso il Campidoglio. Il nome dell’ex titolare del Tesoro è infatti tornato di colpo forte come possibiledella coalizione formata da Pd e Movimento Cinque Stelle, ormai sempre più salda. E, nel caso, spingerebbe Virginia Raggi verso un necessario passo indietro, così da aprire la strada all’ex ministro. Soltanto una? Forse. O forse no, a giudicare dall’intensificarsi delle voci in questa direzione. Nel frattempo, però, il Movimento Cinque Stelle si trova a fare i conti con le conseguenze dell’appoggio a Mario Draghi e al suo governo anche nella capitale, dopo lo strappo di una parte di ...