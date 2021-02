Luigi Fiorentino capo di Gabinetto del ministro dell’Istruzione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nomina Luigi Fiorentino suo capo di Gabinetto. La nota arriva direttamente dall’ufficio stampa del ministero. Fiorentino, 52 anni,, napoletano e laureato in Giurisprudenza alla Federico II, vanta una lunga carriera in diversi atenei, prima di assumere diverse cariche istituzionali. E’ stato capo di Gabinetto di diversi Ministri dell’Istruzione, da Francesco Profumo (2011-2013) a Maria Chiara Carrozza (2013-2014), da Lorenzo Fioramonti (2019) a Lucia Azzolina (2020). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il, Patrizio Bianchi, nominasuodi. La nota arriva direttamente dall’ufficio stampa del ministero., 52 anni,, napoletano e laureato in Giurisprudenza alla Federico II, vanta una lunga carriera in diversi atenei, prima di assumere diverse cariche istituzionali. E’ statodidi diversi Ministri, da Francesco Profumo (2011-2013) a Maria Chiara Carrozza (2013-2014), da Lorenzo Fioramonti (2019) a Lucia Azzolina (2020). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

