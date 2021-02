Lucha y Siesta | 480 adesioni a nostra lettera aperta

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – È giunta a 480lalanciata dalla Casa delle Donne ‘’ a Roma per chiedere l’archiviazione del procedimento giudiziario avviato a partire dall’intervenento di identificazione delle donne ospiti della struttura di via Lucio Sestio 10, compiuto lo scorso 18 gennaio da poliziotti del Commissariato Tuscolano. Lo fa sapere la Casa delle Donne ‘’ con un post di ringraziamento su Facebook, accompagnato dalla lista delle firme, tra cui quelle di Casa Internazionale delle Donne, D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza, Cooperativa sociale BeFree, ActionAid Italia, Oxfam Italia, Medicins du Monde/Medici del Mondo Italia, Aidos. “La comunita’ intorno a ‘’ si fa sempre piu’ ...

Ci siamo sentiti abbandonati ' Vedi Anche Roma, l'appello della Casa delle donne: 'Ritirate le denunce per occupazione, le nostre ospiti sono qui perché vittime di violenza'Lo scorso 18 gennaio gli agenti del commissariato Tuscolano sono entrati all'interno della Casa delle Donnea Roma e hanno identificato le persone presenti, 3 donne protette perché in uscita da un percorso di violenza, avviando per loro la procedura di denuncia per occupazione . ''Hanno ...Lo scorso 18 gennaio gli agenti del commissariato Tuscolano sono entrati all’interno della Casa delle Donne Lucha Y Siesta a Roma e hanno identificato le persone presenti, 3 donne protette perché in u ...Lucha y Siesta sostiene le donne protagoniste di situazioni problematiche. Pochi giorni fa un gruppo di agenti senza preavviso ha fatto irruzione pretendendo di identificarle.