Lucca | paese in ostaggio delle gazze | “Se usciamo di casa ci attaccano in massa”

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L'attacco. Da alcuni giorni a Maggiano, una frazione di, sale la preoccupazione dei residenti per via del comportamento aggressivo dei volatili. La curiosa vicendaGli attacchi sono concentrati in un gruppo di sei villette lungo la via Sarzanese.indiretta, sito di informazione locale, è stato il primo ad occuparsi dell'inusuale vicenda. Gli abitanti di via Sarzanese hanno fatto sapere di essersi rivolti alla Municipale, all'associazione di protezione animali “Anpana” e all'ufficio caccia della Regione Toscana, specializzato proprio nella cattura di volatili molesti. Sull'origine del comportamento aggressivo dei pennuti ci sono pochi dubbi. Come ha raccontato un residente di Maggiano, infatti, alcuni giorni fa qualcuno ha ...