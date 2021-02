Luca De Aliprandini, la gara perfetta nel giorno giusto. Quando la vita inizia a 30 anni… (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luca De Aliprandini aveva vissuto sino ad oggi una carriera da eterno piazzato. Che fosse un ottimo gigantista è però fuori discussione: non si ottengono ben diciotto piazzamenti in top10 in Coppa del Mondo per caso, peraltro spalmati in ben 8 anni. Eppure quel podio, citando proprio l’espressione utilizzata dal trentino, sembrava tabù, una vera e propria ossessione. Ci era andato vicino ad Adelboden nel 2018 (4°). Sempre sulla Chuenisbärgli sembrava che fosse arrivato il suo giorno l’11 gennaio 2020, Quando concluse la prima manche davanti a tutti; nella seconda sciò benissimo per 3/4 di gara, il successo appariva a portata di mano, prima dell’errore nelle ultime porte che lo mise fuori gioco. Proprio questo è il punto debole con cui ha sempre dovuto fare i conti. Quella mancanza di continuità che non ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021)Deaveva vissuto sino ad oggi una carriera da eterno piazzato. Che fosse un ottimo gigantista è però fuori discussione: non si ottengono ben diciotto piazzamenti in top10 in Coppa del Mondo per caso, peraltro spalmati in ben 8 anni. Eppure quel podio, citando proprio l’espressione utilizzata dal trentino, sembrava tabù, una vera e propria ossessione. Ci era andato vicino ad Adelboden nel 2018 (4°). Sempre sulla Chuenisbärgli sembrava che fosse arrivato il suol’11 gennaio 2020,concluse la prima manche davanti a tutti; nella seconda sciò benissimo per 3/4 di, il successo appariva a portata di mano, prima dell’errore nelle ultime porte che lo mise fuori gioco. Proprio questo è il punto debole con cui ha sempre dovuto fare i conti. Quella mancanza di continuità che non ...

