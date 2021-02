Luca De Aliprandini conquista l'argento nel gigante maschile ai Mondiali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luca De Aliprandini sale per la prima volta sul podio in carriera. Si tratta della seconda medaglia per gli azzurri durante questo mondiale dopo l'oro nel parallelo di Marta Bassino. Dopo una grande ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 febbraio 2021)Desale per la prima volta sul podio in carriera. Si tratta della seconda medaglia per gli azzurri durante questo mondiale dopo l'oro nel parallelo di Marta Bassino. Dopo una grande ...

Eurosport_IT : LA GARA PERFETTA DI LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? Luca De Aliprandini conquista la medaglia d'argento in gigante ai Mo… - Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - Eurosport_IT : Luca, sei fantastico! Riviviamo la gara d'ARGENTO di De Aliprandini ?????? #EurosportSCI | #Cortina2021 - BiadaGiorgio : RT @Eurosport_IT: LA GARA PERFETTA DI LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? Luca De Aliprandini conquista la medaglia d'argento in gigante ai Mondiali… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Gigante in DIRETTA: Luca De Aliprandini, è argento! 'Risposto col lavoro alle critiche' - OA Sport… -