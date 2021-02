Luca De Aliprandini | chi è lo sciatore italiano protagonista del gigante di Cortina 2021

(Di venerdì 19 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino - Lo chiamano “finferlo”, come un gustoso funghetto, perché è potenza in miniatura. E oggiDeda Tuenno, potrebbe crescere, come impongono i suoi quasi 31 anni e diventare, piazzando una zampata che vale una carriera, dopo 10 anni di onorata militanza in coppa del Mondo. Talento cristallino, propulsione a molti cilindri,ha impressionato nella prima manche delai Mondiali di, domando tutte le insidie della pista Labirinti, dove Alexis Pinturault aveva appena fatto il vuoto, chiudendo la prima run con un distacco monstre di 2.12, da vero re Sole. A separarli solo 40/100. Quindi il resto del mondo a partire dal tedesco Alexander Schmid a 56/100 e ...

Gran prova dell'azzurro Luca De Aliprandini che è secondo in 1.17.95 dopo la prima manche dello slalom gigante iridato di Cortina 2021. Al comando c'è il francese Alexis Pinturault in 1.17.55, terzo il tedesco Alexander Schmid. C'è Luca De Aliprandini a ridosso di Alexis Pinturault dopo la prima manche del gigante mondiale e l'Italia inizia a sperare di conquistare una medaglia che tutto sommato sarebbe inattesa e sorprendente.