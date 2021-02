L’outfit di Dayane Mello per il GF Vip | il brand e il costo

Leggi su novella2000

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutto suldiPuntata incandescente quella del Grande Fratello Vip, che come al solito vede protagonista proprio, come al centro delle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Ma ad incuriosire è la solita rubrica dedicata agli outfit. Nella messa in onda di lunedì abbiamo visto la modella vestire The Attico. E L'articolo proviene da Novella 2000.