Lotta, domani a Ostia le selezioni per il Torneo di Qualificazione Olimpica (Di sabato 20 febbraio 2021) Tutto pronto per le selezioni che andranno in scena domani al Palazzetto Fijlkam di Ostiaper stabilire gli atleti che parteciperanno al Torneo di Qualificazione Olimpica di Budapest del 18 marzo. Gli azzurri si sfideranno, all'interno di ogni categoria di peso, e il vincitore potrà accedere al Torneo di Budapest. Nel caso in cui ci siano soltanto due atleti si farà uno scontro diretto, nel caso di più atleti il sistema adottato è quello del girone nordico. Fuori Morena De Vita (57kg), Aurora Campagna (62kg), Matteo Roccaro (130kg) e Sara Ettaki (53kg) a causa di un infortunio. Lotta femminile: nei 53kg, Maria Ferone e Carmen Di Dio; nei 57kg, Arianna Carieri, Francesca Indelicato e Aurora Russo; nei 62kg Elena Esposito e Sara Dacol; nei 76kg Elenj ...

