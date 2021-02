Londra cerca volontari per la prima “sfida umana” sul coronavirus: persone da infettare con Covid-19 per studiare il contagio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sulla home page del sito di Imperial College London, la foto della cellula rossastra con le punte minacciose, stride con l’invito che appare proprio sotto: ‘Si cercano volontari per partecipare alla prima sfida umana al mondo sul coronavirus’. A Londra si richiedono persone disposte a farsi spruzzare una dose minima di Covid-19 direttamente nelle narici, per consentire agli scienziati di studiare come si sviluppa il contagio, i meccanismi con cui il virus si trasmette da un individuo all’altro, e quelli della nostra risposta immunitaria ai vaccini. L’idea è dunque di accelerare lo sviluppo solo di quelli più efficaci. Quella che a novembre (quando per la prima volta l’università ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sulla home page del sito di Imperial College London, la foto della cellula rossastra con le punte minacciose, stride con l’invito che appare proprio sotto: ‘Sinoper partecipare allaal mondo sul’. Asi richiedonodisposte a farsi spruzzare una dose minima di-19 direttamente nelle narici, per consentire agli scienziati dicome si sviluppa il, i meccanismi con cui il virus si trasmette da un individuo all’altro, e quelli della nostra risposta immunitaria ai vaccini. L’idea è dunque di accelerare lo sviluppo solo di quelli più efficaci. Quella che a novembre (quando per lavolta l’università ...

