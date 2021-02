Lombardia, il primo giorno di vaccini over 80. In fila Liliana Segre, Carla Fracci, Renato Pozzetto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non si sono registrate particolari criticità per la prima giornata di vaccinazione per i cittadini over 80 della Lombardia . Tanti nomi vip e il record a Cremona, dove si è vaccinata la signora alma, ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non si sono registrate particolari criticità per la prima giornata di vaccinazione per i cittadini80 della. Tanti nomi vip e il record a Cremona, dove si è vaccinata la signora alma, ...

Capezzone : Sullo #sci il primo test del nuovo governo. Lombardia e Veneto avevano preso decisione INECCEPIBILE: riapertura con… - laurapetrarca2 : RT @PiazzapulitaLA7: Domenica alle 14.00 su La7 uno speciale #Piazzapulita per raccontare un anno di pandemia. Un anno da Codogno, il primo… - abitudinario : RT @EsercitoCrucian: Domani tornano Arancioni e Rossi, dopo due mesi di costante decrescita di Positivi e Terapie intensive. Sarà il primo… - TvCircle1 : RT @PiazzapulitaLA7: Domenica alle 14.00 su La7 uno speciale #Piazzapulita per raccontare un anno di pandemia. Un anno da Codogno, il primo… - PiazzapulitaLA7 : Domenica alle 14.00 su La7 uno speciale #Piazzapulita per raccontare un anno di pandemia. Un anno da Codogno, il pr… -