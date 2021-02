Locorotondo | morte dell’ex sindaco | lutto cittadino per Ubaldo Amati Deceduto ieri per corona virus Cordoglio del territorio

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Di seguito una dichiarazione di Franco Ancona,di Martina Franca: A nome dell’intera cittadinanza esprimo vicinanza per la triste circostanza che ha colpito la comunità locorotondese per la perdita del dottor, giàdella vicina cittadina dal 2003 al 2008. Alla sua famiglia e ai suoi amici va il nostro abbraccio sincero. Il dottorha perso la sua battaglia contro il Covid 19, dopo essersi contagiato nell’adempimento del suo Servizio. A fine novembre quando nella casa di riposo cittadina, la Domus Sancta Familia, è scoppiato un focolaio,e un suo collega hanno dato la loro disponibilità a seguire gli anziani contagiati dalnella Rsa. Un lavoro che lo ha esposto maggiormente al rischio del contagio. Ed infatti di li a poco, ...

In tutto da quando è cominciata la pandemia sono morte 3.709 persone; tra i decessi anche quello del medico di Locorotondo, Ubaldo Amati, 65 anni, morto al Policlinico di Bari dopo aver contratto il virus. Si è spento per le conseguenze del Covid l'ex sindaco di Locorotondo Ubaldo Amati. Medico di famiglia, 65 anni, aveva assistito gli ospiti della casa di riposo "Domus Sancta Familia", colpita dal Coronavirus nei mesi scorsi.