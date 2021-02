Lo youtuber St3pny condannato a 8 mesi di carcere per evasione fiscale: è il primo caso in Italia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo youtuber St3pny condannato per evasione fiscale Lo youtuber e influencer Stefano Lepri, in arte di St3pny, è stato condannato a 8 mesi di carcere per evasione fiscale. Lo studente universitario di 24 anni, con residenza a Fiesole, ha evaso per oltre 75mila euro dimenticando di presentare una dichiarazioni di redditi di circa 344 mila euro. Con 3,7 milioni di seguaci il caso di St3pny è il primo caso di evasione in Italia sui social. “Le tasse le ho sempre pagate”, ha ripetuto il 24enne ai magistrati continuando a professarsi innocente. “Ho sempre pagato le tasse in buona fede, ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) LoperLoe influencer Stefano Lepri, in arte di, è statoa 8diper. Lo studente universitario di 24 anni, con residenza a Fiesole, ha evaso per oltre 75mila euro dimenticando di presentare una dichiarazioni di redditi di circa 344 mila euro. Con 3,7 milioni di seguaci ildiè ildiinsui social. “Le tasse le ho sempre pagate”, ha ripetuto il 24enne ai magistrati continuando a professarsi innocente. “Ho sempre pagato le tasse in buona fede, ...

