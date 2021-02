Lo stop alla discarica di amianto a Treviglio e non solo | chi sono gli eco-avvocati

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La battaglia più importante che hanno intrapreso, e vinto, nella nostra provincia, è quella relativadiscussadibloccata dal Consiglio di Stato. Compie dieci anni anche la sezione bergamasca dei cosiddetti eco-, professionisti della giurisprudenza italiana specializzati nelle tematiche di diritto ambientale, che posrisolvere situazioni difficili in merito a sanzioni, avvio di progetti fotovoltaici ed eolici, o iniziative contro l’inquinamento e gli Ogm. Pioniera del gruppo orobico è l’avvocatessa Paola Brambilla Pievani, tra le prime nella nostra provincia a specializzarsi in questo settore: “Dopo il Testo Unico Ambiente del 2006 con norme di disciplina ambientale – spiega il legale – si inizia a parlare di eco-...

fattoquotidiano : IL DISCORSO DI DRAGHI Chi si aspettava un discorso che marcasse la discontinuità col governo precedente è rimasto… - VittorioSgarbi : La faziosità di certa stampa italiana è davvero senza ritegno: il “Misfatto Quotidiano» sul sito internet scrive: «… - fattoquotidiano : Dallo stop a Salvini sull’euro alla continuità con Conte sul Recovery. E poi misure per i lavoratori e sostenibilit… - Bergamonews : - bizcommunityit : «Stop ai tecnocrati», «Pensate a pedalare». Psicodramma alla Camera tra ribelli e governisti del M5S -

Ultime Notizie dalla rete : stop alla

iLMeteo.it

Insomma, i democratici potrebbero anche varare una riforma dei meccanismi delle transazioniCamera, ma difficilmente la legge passerebbe al Senato dove, per superare il filibustering ...Adesso l'esecutivo Draghi si prepara ad azionare il terzo, fermo restando che, sul fronte del ... La decantazione fiscale è particolarmente graditaLega. 'La proposta che faremo al presidente ...Il sindaco Cornioli firma l’ordinanza, riapertura il primo marzo. Il pericolo dei virus modificati ma sono di più nel resto dell’Asl. 81 infetti, 17 in Valtiberina ...PORDENONE E UDINE - Esplode definitivamente il caso-vaccini nel mondo della scuola. E si blocca in tutta la regione la campagna che doveva interessare circa 20mila persone tra docenti e ...