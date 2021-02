LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: nella prima tappa favoriti gli scalatori. L’Italia punta su Ciccone e Aru (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima tappa – Il percorso del Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021 – La startlist Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021. La Biot-Gourdon, di 186,8 chilometri, presenta un percorso molto intenso, senza un attimo di tregua, e con un finale che non andrà minimamente sottovalutato, con il suo triplice passaggio in salita a Gourdon. Chiamati all’appello tutti i big del gruppo. prima giornata e primo arrivo ostico per il gruppo. Presenta una parte iniziale vallonata ma senza grandi insidie. ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– Il percorso deldeset du Var 2021 – La startlist Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladeldeset du Var 2021. La Biot-Gourdon, di 186,8 chilometri, presenta un percorso molto intenso, senza un attimo di tregua, e con un finale che non andrà minimamente sottovalutato, con il suo triplice passaggio in salita a Gourdon. Chiamati all’appello tutti i big del gruppo.giornata e primo arrivo ostico per il gruppo. Presenta una parte iniziale vallonata ma senza grandi insidie. ...

