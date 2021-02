LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: 25 km al traguardo. Gruppo compatto! (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Caduta di Nicola Bagioli (B&B Hotels). 15.48 AG2R Citroen Team in testa al Gruppo che perde alcuni componenti. 15.43 Nulla da fare nemmeno per Naesen. Plotone nuovamente compatto. 15.39 Il belga Naesen supera agevolmente il lettone Neilands e rimane tutto solo in testa alla corsa, quando ci troviamo a 20 km dalla fine di questa prima tappa. 15.37 Prova a muoversi anche OLIVEr Naesen (AG2R Citroen Team). 15.36 Accelera Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) che transita per primo all secondo passaggio al GPM di Gourdon. 15.33 Ripreso anche Vergaerde. Gruppo compatto! 15.28 Grandissima rimonta da parte del Gruppo che rinviene su tutti gli inseguitori di Vergaerde. Un uomo solo al comando. 15.24 Alcuni corridori stanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Caduta di Nicola Bagioli (B&B Hotels). 15.48 AG2R Citroen Team in testa alche perde alcuni componenti. 15.43 Nulla da fare nemmeno per Naesen. Plotone nuovamente compatto. 15.39 Il belga Naesen supera agevolmente il lettone Neilands e rimane tutto solo in testa alla corsa, quando ci troviamo a 20 km dalla fine di questa prima tappa. 15.37 Prova a muoversi anche Or Naesen (AG2R Citroen Team). 15.36 Accelera Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) che transita per primo all secondo passaggio al GPM di Gourdon. 15.33 Ripreso anche Vergaerde.15.28 Grandissima rimonta da parte delche rinviene su tutti gli inseguitori di Vergaerde. Un uomo solo al comando. 15.24 Alcuni corridori stanno ...

