LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, De Aliprandini sogna l'oro! (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09 Gli altri italiani si sono qualificati tutti per la seconda manche. Eccoli: 14° Riccardo Tonetti a 2?23, 19° Giovanni Borsotti a 2?78, 23° il giovane Giovanni Franzoni a 3?84. 13.06 La classifica della prima manche vede Alexis Pinturualt davanti a tutti con 4 decimi di vantaggio su uno straordinario Luca De Aliprandini. Terzo il tedesco Alexander Schmid a 0.56, quarto il francese Mathieu Faivre a 0.58. Lo svizzero Loic Meillard è quinto a 1.25. Completano la top10 Schwarz, Brennsteiner, Kranjec, Radamus e Luitz. 13.03 Siamo pronti per uno spettacolo meraviglioso. La pista ampezzana è pronta per l'evento e l'Italia è alla caccia della grande impresa con il nostro Luca De Aliprandini! 13.00 Buongiorno e bentornati a Cortina

