LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: si incomincia! De Aliprandini sfida Pinturault! (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 I precedenti in Gigante. Are 2019, successo di Kristoffersen. St.Moritz 2017 Hirscher. Vail 2015 Ligety. Schladming 2013 Ligety. Garmisch 2011 Ligety. 2009 Val d’Isere Janka. 2007 Are Svindal. 2005 Bormio Miller. 2003 St Moritz Hermann Maier. 2001 St. Anton von Gruenigen. 1999 Vail Kjus. 1997 Sestriere von Gruenigen. 1996 Sierra Nevada Alberto Tomba. Ultimo successo italiano nel Gigante. 4 vittorie totali con Colò e Thoeni (2) 13.24 Bisognerà fare particolare attenzione alle possibili rimonte. Zan Kranjec è settimo a 1.82, Filip Zubcic è 11° a 2.12, Henrik Kristoffersen è 15° a 2.32. Gli italiani, invece, potranno giocarsi le proprie chance per entrare nella top ten, sfruttando magari una pista meno segnate rispetto agli ultimi partenti. 13.21 I distacchi, come si è visto ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.27 I precedenti in. Are 2019, successo di Kristoffersen. St.Moritz 2017 Hirscher. Vail 2015 Ligety. Schladming 2013 Ligety. Garmisch 2011 Ligety. 2009 Val d’Isere Janka. 2007 Are Svindal. 2005 Bormio Miller. 2003 St Moritz Hermann Maier. 2001 St. Anton von Gruenigen. 1999 Vail Kjus. 1997 Sestriere von Gruenigen. 1996 Sierra Nevada Alberto Tomba. Ultimo successo italiano nel. 4 vittorie totali con Colò e Thoeni (2) 13.24 Bisognerà fare particolare attenzione alle possibili rimonte. Zan Kranjec è settimo a 1.82, Filip Zubcic è 11° a 2.12, Henrik Kristoffersen è 15° a 2.32. Gli italiani, invece, potranno giocarsi le proprie chance per entrare nella top ten, sfruttando magari una pista meno segnate rispetto agli ultimi partenti. 13.21 I distacchi, come si è visto ...

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, De Aliprandini sogna l’… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA. L'Italia sogna con De Aliprandini: è secondo alle spalle di… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: pazzesco De Aliprandini, è 2°! 'Non me l'aspettavo' - live_tostream : RT @francy26996: Non so sciare, non ho mai guardato lo sci (tranne quando a neanche 1 anno mia mamma mi piazzava davanti alla tv mentre cuc… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI parte 1: ?????? 09h30 Australian Open, semifinale Medvedev - Tsitsipas -