LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: si avvicina il momento di De Aliprandini (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Si riparte, finalmente. In pista Filip Zubcic. 14.08 Il prossimo a partire sarà il croato Zubcic, uno dei grandi favoriti della vigilia, che però ha commesso un errore importante nella prima manche. Per lui 1?04 di vantaggio su Zampa, ma è chiaro che proverà ad incrementare. 14.04 Mancano 11 atleti. Al comando lo slovacco Adam Zampa con 0.05 sul norvegese Kristoffersen, 0.39 sull’austriaco Leitinger e 0.96 su Tonetti, che entra nella top15. 6° a 1?46 Giovanni Franzoni. 14.03 Scivola e finisce nelle reti il francese Favrot. Ora l’interruzione sarà piuttosto lunga per sistemarle. 14.02 L’austriaco Leitinger, partito, con 1?01 di vantaggio, chiude terzo a 0.39 da Adam Zampa. Lo slovacco ormai vede la top10. 14.00 Non una manche da ricordare per Tonetti, che perde tutto ed è terzo a 96 centesimi. Mancano 13 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Si riparte, finalmente. In pista Filip Zubcic. 14.08 Il prossimo a partire sarà il croato Zubcic, uno dei grandi favoriti della vigilia, che però ha commesso un errore importante nella prima manche. Per lui 1?04 di vantaggio su Zampa, ma è chiaro che proverà ad incrementare. 14.04 Mancano 11 atleti. Al comando lo slovacco Adam Zampa con 0.05 sul norvegese Kristoffersen, 0.39 sull’austriaco Leitinger e 0.96 su Tonetti, che entra nella top15. 6° a 1?46 Giovanni Franzoni. 14.03 Scivola e finisce nelle reti il francese Favrot. Ora l’interruzione sarà piuttosto lunga per sistemarle. 14.02 L’austriaco Leitinger, partito, con 1?01 di vantaggio, chiude terzo a 0.39 da Adam Zampa. Lo slovacco ormai vede la top10. 14.00 Non una manche da ricordare per Tonetti, che perde tutto ed è terzo a 96 centesimi. Mancano 13 ...

