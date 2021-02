LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: pazzesco De Aliprandini, è 2°! “Non me l’aspettavo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LUCA DE Aliprandini: “BELLISSIMO, CHE SORPRESA! ORA DEVO RIMANERE TRANQUILLO” 11.30 Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Vi aspettiamo! 11.29 Gli altri italiani: 14° Riccardo Tonetti a 2?23, 19° Giovanni Borsotti a 2?78, 23° il giovane Giovanni Franzoni a 3?84. 11.27 Ricapitoliamo quindi la classifica al termine della prima manche. In testa il francese Alexis Pinturualt, grande favorito della vigilia, con 4 decimi di vantaggio su uno straordinario Luca De Aliprandini. Ora l’azzurro dovrà rimanere calmo e tentare il tutto per tutto anche nella seconda manche: occasioni così non capitano spesso nella vita…Terzo il tedesco Alexander Schmid a 0.56, quarto il francese Mathieu Faivre a 0.58. Lo svizzero Loic Meillard è quinto a 1.25. Completano ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LUCA DE: “BELLISSIMO, CHE SORPRESA! ORA DEVO RIMANERE TRANQUILLO” 11.30 Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Vi aspettiamo! 11.29 Gli altri italiani: 14° Riccardo Tonetti a 2?23, 19° Giovanni Borsotti a 2?78, 23° il giovane Giovanni Franzoni a 3?84. 11.27 Ricapitoliamo quindi la classifica al termine della prima manche. In testa il francese Alexis Pinturualt, grande favorito della vigilia, con 4 decimi di vantaggio su uno straordinario Luca De. Ora l’azzurro dovrà rimanere calmo e tentare il tutto per tutto anche nella seconda manche: occasioni così non capitano spesso nella vita…Terzo il tedesco Alexander Schmid a 0.56, quarto il francese Mathieu Faivre a 0.58. Lo svizzero Loic Meillard è quinto a 1.25. Completano ...

live_tostream : RT @francy26996: Non so sciare, non ho mai guardato lo sci (tranne quando a neanche 1 anno mia mamma mi piazzava davanti alla tv mentre cuc… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI parte 1: ?????? 09h30 Australian Open, semifinale Medvedev - Tsitsipas - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: Pinturault favorito De Aliprandini deve rischiare - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: Pinturault favorito De Aliprandini deve rischiare - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino | Gigante donne Mondiali in DIRETTA | Shiffrin in testa | sorpresa O'Brien Bassino lontana -