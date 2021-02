LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: pazzesco De Aliprandini! E’ 2° a 0?40 da Pinturault! Alle 13.30 la seconda manche (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI OGGI 11.14: Il migliore degli ultimi scesi è il brasiliano Macedo, 30mo a 5?70 da Pinturault 11.09: Questa la classifica provvisoria quando siamo solo a metà delle discese. Sono 100 gli atleti al via: 1 PINTURAULT Alexis FRA 1:17.55 2 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:17.95 +0.40 3 SCHMID Alexander GER 1:18.11 +0.56 4 FAIVRE Mathieu FRA 1:18.13 +0.58 5 MEILLARD Loic SUI 1:18.80 +1.25 6 SCHWARZ Marco AUT 1:19.11 +1.56 7 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:19.37 +1.82 7 KRANJEC Zan SLO 1:19.37 +1.82 9 RADAMUS River USA 1:19.61 +2.06 10 LUITZ Stefan GER 1:19.63 +2.08 11 ZUBCIC Filip CRO 1:19.67 +2.12 12 FAVROT Thibaut FRA 1:19.70 +2.15 12 LEITINGER Roland AUT 1:19.70 +2.15 14 TONETTI Riccardo ITA 1:19.78 +2.23 15 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:19.87 +2.32 16 TORSTI Samu FIN ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 11.14: Il migliore degli ultimi scesi è il brasiliano Macedo, 30mo a 5?70 da Pinturault 11.09: Questa la classifica provvisoria quando siamo solo a metà delle discese. Sono 100 gli atleti al via: 1 PINTURAULT Alexis FRA 1:17.55 2 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:17.95 +0.40 3 SCHMID Alexander GER 1:18.11 +0.56 4 FAIVRE Mathieu FRA 1:18.13 +0.58 5 MEILLARD Loic SUI 1:18.80 +1.25 6 SCHWARZ Marco AUT 1:19.11 +1.56 7 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:19.37 +1.82 7 KRANJEC Zan SLO 1:19.37 +1.82 9 RADAMUS River USA 1:19.61 +2.06 10 LUITZ Stefan GER 1:19.63 +2.08 11 ZUBCIC Filip CRO 1:19.67 +2.12 12 FAVROT Thibaut FRA 1:19.70 +2.15 12 LEITINGER Roland AUT 1:19.70 +2.15 14 TONETTI Riccardo ITA 1:19.78 +2.23 15 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:19.87 +2.32 16 TORSTI Samu FIN ...

live_tostream : RT @francy26996: Non so sciare, non ho mai guardato lo sci (tranne quando a neanche 1 anno mia mamma mi piazzava davanti alla tv mentre cuc… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI parte 1: ?????? 09h30 Australian Open, semifinale Medvedev - Tsitsipas - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: Pinturault favorito De Aliprandini deve rischiare - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: Pinturault favorito De Aliprandini deve rischiare - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino | Gigante donne Mondiali in DIRETTA | Shiffrin in testa | sorpresa O'Brien Bassino lontana -