LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: Odermatt subito fuori, attesa per De Aliprandini (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI OGGI 10.01: E’ fuori lo svizzero Odermatt. Lo scarpone tocca il fondo duro e manda fuori traiettoria l’elvetico. Ora Zubcic 10.00: Al via Odermatt 9.57: Tracciato che si preannuncia spettacolare e vario: i veri valori dovrebbero uscire, è una gara buona per i migliori 9.55: Ancora sole a Cortina, le temperature, come da programma, si sono alzate e oggi siamo sopra lo zero: 2 gradi 9.52: Il tracciatore della prima manche è l’allenatore francese Fabien Munier che cercherà di favorire al massimo il suo pupillo Pinturault. Nella seconda manche il tracciato sarà disegnato dal tecnico norvegese Michael Rottensteiner 9.49: Questi i pettorali degli altri favoriti: Odermatt con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 10.01: E’lo svizzero. Lo scarpone tocca il fondo duro e mandatraiettoria l’elvetico. Ora Zubcic 10.00: Al via9.57: Tracciato che si preannuncia spettacolare e vario: i veri valori dovrebbero uscire, è una gara buona per i migliori 9.55: Ancora sole a Cortina, le temperature, come da programma, si sono alzate e oggi siamo sopra lo zero: 2 gradi 9.52: Il tracciatore della prima manche è l’allenatore francese Fabien Munier che cercherà di favorire al massimo il suo pupillo Pinturault. Nella seconda manche il tracciato sarà disegnato dal tecnico norvegese Michael Rottensteiner 9.49: Questi i pettorali degli altri favoriti:con il ...

