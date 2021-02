LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: IMMENSO DE ALIPRANDINI, ARGENTOOOOOOO!! (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 De ALIPRANDINI è in lacrime. A 31 anni ha realizzato l’impresa della carriera. Ripetiamo: prima di oggi non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo. E’ un argento bellissimo e stupendo, inatteso. 14.35 E’ successo di tutto. Faivre, dopo l’oro in parallelo, ha firmato un bis impensabile. Argento memorabile per Luca De ALIPRANDINI a 0.63 dal francese. L’azzurro ha dato davvero tutto, ci ha messo il cuore, ha rischiato e, finalmente per la prima volta nella vita, ha portato a termine due manche senza errori. Se lo meritava, stratosferico. Una prestazione commovente. Bronzo all’austriaco Schwarz a 0.87. Pinturault, in testa dopo la prima manche, è scivolato dopo poche porte! 14.35 De ALIPRANDINI non era mai salito sul podio in carriera. Lo ha fatto ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38 Deè in lacrime. A 31 anni ha realizzato l’impresa della carriera. Ripetiamo: prima di oggi non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo. E’ un argento bellissimo e stupendo, inatteso. 14.35 E’ successo di tutto. Faivre, dopo l’oro in parallelo, ha firmato un bis impensabile. Argento memorabile per Luca Dea 0.63 dal francese. L’azzurro ha dato davvero tutto, ci ha messo il cuore, ha rischiato e, finalmente per la prima volta nella vita, ha portato a termine due manche senza errori. Se lo meritava, stratosferico. Una prestazione commovente. Bronzo all’austriaco Schwarz a 0.87. Pinturault, in testa dopo la prima manche, è scivolato dopo poche porte! 14.35 Denon era mai salito sul podio in carriera. Lo ha fatto ...

