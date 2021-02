LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: Giovanni Franzoni in top20 (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Si inclina ed esce anche lo svedese Roenngren. Sempre al comando lo slovacco Adam Zampa con 1?36 sul francese Muffat-Jeandet e 1?46 su Giovanni Franzoni. Fuori Giovanni Bortossi, mancano 16 atleti. Ricordiamo che De Aliprandini è secondo dopo la prima manche. 13.51 Fuori anche il norvegese Solheim, dunque Giovanni Franzoni chiuderà il suo primo Mondiale in top20. Un buon punto di partenza per un ragazzo che certamente ha talento e si difende bene in tutte le specialità. 13.50 Piccola pausa per sistemare i tabelloni pubblicitari sfondati da Borsotti, che per fortuna non si è fatto nulla. 13.49 Mancano 18 atleti e Giovanni Franzoni è terzo a 1?46 da Zampa. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Si inclina ed esce anche lo svedese Roenngren. Sempre al comando lo slovacco Adam Zampa con 1?36 sul francese Muffat-Jeandet e 1?46 su. FuoriBortossi, mancano 16 atleti. Ricordiamo che De Aliprandini è secondo dopo la prima manche. 13.51 Fuori anche il norvegese Solheim, dunquechiuderà il suo primo Mondiale in. Un buon punto di partenza per un ragazzo che certamente ha talento e si difende bene in tutte le specialità. 13.50 Piccola pausa per sistemare i tabelloni pubblicitari sfondati da Borsotti, che per fortuna non si è fatto nulla. 13.49 Mancano 18 atleti eè terzo a 1?46 da Zampa. La ...

