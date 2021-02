LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: Giovanni Franzoni al comando (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Il ceco Kryzl chiude quinto a 84 centesimi, dunque Franzoni guadagna una posizione. Vedremo se l’azzurro riuscirà a chiudere nella top20. 13.43 Bravo Giovanni Franzoni, si porta in testa con 37 centesimi su Nestvold-Haugen e Hadalin. Un buon primo Mondiale per il giovane azzurro, che però soffre già di mal di schiena. Non un buon segnale a 19 anni… 13.41 Il norvegese Nestvold-Haugen, partito con un secondo di vantaggio, perde tutto e conclude in testa a pari merito con Hadalin. Tocca a Giovanni Franzoni, parte con 1?22 da gestire. 13.38 Zampa commette un errore grave, si pianta prima del piano ed è terzo a 1?46. Tocca al norvegese Nestvold-Haugen, poi ci sarà Giovanni Franzoni. 13.37 Fa ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Il ceco Kryzl chiude quinto a 84 centesimi, dunqueguadagna una posizione. Vedremo se l’azzurro riuscirà a chiudere nella top20. 13.43 Bravo, si porta in testa con 37 centesimi su Nestvold-Haugen e Hadalin. Un buon primo Mondiale per il giovane azzurro, che però soffre già di mal di schiena. Non un buon segnale a 19 anni… 13.41 Il norvegese Nestvold-Haugen, partito con un secondo di vantaggio, perde tutto e conclude in testa a pari merito con Hadalin. Tocca a, parte con 1?22 da gestire. 13.38 Zampa commette un errore grave, si pianta prima del piano ed è terzo a 1?46. Tocca al norvegese Nestvold-Haugen, poi ci sarà. 13.37 Fa ...

