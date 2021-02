LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali in DIRETTA. De Aliprandini da sogno: secondo alle spalle di Pinturault!!! (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI OGGI 10.22: L’austriaco Leitinger non riesce ad essere performante come chi lo ha preceduto ed è ottavo a 2?15 10.21: Fantastico l’azzurro che ha perso forse qualcosa di troppo nell’ultima parte ma è stato bravissimo nella penultime sezione dove ha rifilato 4 decimi a Pinturault 10.20: FANTASTICO DE Aliprandini!!!! E’ secondo A 4 DECIMI DA Pinturault!!!! 10.20 31 centesimi al terzo intermedio per l’azzurro 10.19: All’intermedio De Aliprandini ha un ritardo di 72 centesimi, buona prima parte di gara 10.18: Erroraccio di Murisier in alto, poi all’intermedio, dove aveva 3?49 di ritardo, sbaglia ancora lo svizzero e si ferma. Tocca a De Aliprandini 10.17: I protagonisti del ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 10.22: L’austriaco Leitinger non riesce ad essere performante come chi lo ha preceduto ed è ottavo a 2?15 10.21: Fantastico l’azzurro che ha perso forse qualcosa di troppo nell’ultima parte ma è stato bravissimo nella penultime sezione dove ha rifilato 4 decimi a Pinturault 10.20: FANTASTICO DE!!!! E’A 4 DECIMI DA! 10.20 31 centesimi al terzo intermedio per l’azzurro 10.19: All’intermedio Deha un ritardo di 72 centesimi, buona prima parte di gara 10.18: Erroraccio di Murisier in alto, poi all’intermedio, dove aveva 3?49 di ritardo, sbaglia ancora lo svizzero e si ferma. Tocca a De10.17: I protagonisti del ...

