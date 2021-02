LIVE Sci alpino, Gigante in DIRETTA: Luca De Aliprandini, è argento! “Risposto col lavoro alle critiche” (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ARGENTO DI Luca DE Aliprandini VIDEO: IL CAPOlavoro DI Luca DE Aliprandini IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI alpino: ITALIA QUINTA! Luca DE Aliprandini: “UN SOGNO, NON MI REGGO IN PIEDI. Risposto CON IL lavoro alle critiche” 14.51 Grazie per averci seguito in questo appassionante LIVE. Luca De Aliprandini ARGENTO MONDIALE! Ci ha davvero emozionato, complimenti. Si meritava questo regalo in una carriera con tanti piazzamenti di spessore, senza però mai l’acuto. Fino ad oggi…IMMENSO! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’ARGENTO DIDEVIDEO: IL CAPODIDEIL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI: ITALIA QUINTA!DE: “UN SOGNO, NON MI REGGO IN PIEDI.CON IL” 14.51 Grazie per averci seguito in questo appassionanteDeARGENTO MONDIALE! Ci ha davvero emozionato, complimenti. Si meritava questo regalo in una carriera con tanti piazzamenti di spessore, senza però mai l’acuto. Fino ad oggi…IMMENSO! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un ...

