LIVE Prada Cup, Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: gara-5 e 6, momento cruciale! (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Previsioni meteo fine settimana – La presentazione di Stefano Vegliani – Come seguire in tv o streaming le regate Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Finali della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nel golfo di Hauraki (in Nuova Zelanda). La baia di Auckland sarà sede quest’oggi di gara-5 e gara-6 della serie tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Team UK, protagonisti di una sfida al meglio delle tredici regate (chi ne vince sette, passa il turno) con in palio la vittoria delle Challenger Series e soprattutto la qualificazione per il Match dell’America’s Cup 2021 come sfidanti del defender Emirates Team New ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrevisioni meteo fine settimana – La presentazione di Stefano Vegliani – Come seguire in tv o streaming le regate Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata di Finali dellaCup 2021, in corso di svolgimento nel golfo di Hauraki (in Nuova Zelanda). La baia di Auckland sarà sede quest’oggi di-5 e-6 della serie traPirelli eTeam UK, protagonisti di una sfida al meglio delle tredici regate (chi ne vince sette, passa il turno) con in palio la vittoria delle Challenger Series e soprattutto la qualificazione per il Match dell’America’s Cup 2021 come sfidanti del defender Emirates Team New ...

