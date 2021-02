LIVE Prada Cup in DIRETTA: nuove vele per Luna Rossa. New Zealand stupisce con sistema innovativo per la randa (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STEFANO VEGLIANI PRESENTA LE PROSSIME REGATE. Luna Rossa USERA’ nuove vele. E CON VENTO LEGGERO… NEW Zealand HA TROVATO UN NUOVO sistema DI GESTIONE DELLA randa TEAM NEW Zealand E’ SUPERIORE? MAX SIRENA: “PURTROPPO SOPRA I 13 NODI SONO MOLTO VELOCI” VIDEO: PROBLEMI PER INEOS CON VENTO LEGGERO. BRITANNIA NON SI ALZA IN VOLO IN ALLENAMENTO IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE PROSSIME REGATE TRA Luna Rossa ED INEOS UK MAX SIRENA RISPONDE AGLI INGLESI: “PERCHE’ SONO ANSIOSI DI ALLENARSI E NON DI GAREGGIARE?” MAX SIRENA: “MA SAPETE QUANTI MILIONI HA GIA’ PORTATO Luna Rossa ALL’ECONOMIA NEOZELANDESE?” VIDEO: L’ULTIMO ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTEFANO VEGLIANI PRESENTA LE PROSSIME REGATE.USERA’. E CON VENTO LEGGERO… NEWHA TROVATO UN NUOVODI GESTIONE DELLATEAM NEWE’ SUPERIORE? MAX SIRENA: “PURTROPPO SOPRA I 13 NODI SONO MOLTO VELOCI” VIDEO: PROBLEMI PER INEOS CON VENTO LEGGERO. BRITANNIA NON SI ALZA IN VOLO IN ALLENAMENTO IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE PROSSIME REGATE TRAED INEOS UK MAX SIRENA RISPONDE AGLI INGLESI: “PERCHE’ SONO ANSIOSI DI ALLENARSI E NON DI GAREGGIARE?” MAX SIRENA: “MA SAPETE QUANTI MILIONI HA GIA’ PORTATOALL’ECONOMIA NEOZELANDESE?” VIDEO: L’ULTIMO ...

