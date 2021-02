LIVE – Italia-Estonia 26-29, basket Qualificazioni Europei 2022: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Italia affronterà l’Estonia, in occasione della gara valida per il gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2022 di basket. Gli azzurri sono reduci da un significativo successo ai danni della Macedonia e vorranno ripetersi contro gli estoni, sebbene la qualificazione all’evento europeo non sia in discussione. Venerdì 19 febbraio. alle ore 12.30 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Qualificazioni EURO 2022: RISULTATI E CLASSIFICHE Italia-Estonia 26-29 14? – Drell a segno da 3, Estonia nuovamente in vantaggio: +3. 26-29. 13? – Tripla di Spissu su assist di Della Valle, ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’affronterà l’, in occasione della gara valida per il gruppo B delleaglidi. Gli azzurri sono reduci da un significativo successo ai danni della Macedonia e vorranno ripetersi contro gli estoni, sebbene la qualificazione all’evento europeo non sia in discussione. Venerdì 19 febbraio. alle ore 12.30 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LAEURO: RISULTATI E CLASSIFICHE26-29 14? – Drell a segno da 3,nuovamente in vantaggio: +3. 26-29. 13? – Tripla di Spissu su assist di Della Valle, ...

