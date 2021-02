LIVE Italia-Estonia 21-20 | Qualificazioni Europei basket in DIRETTA | inizia il secondo quarto con le squadre molto vicine

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOMINCIA IL. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO21-20. Spissu prova la triplona a fil di sirena: non va di pochissimo. 21-20 Nurger riporta i suoi a -1: coppia di liberi precisa per lui. 21-18 Akeeeele: due punti per lui. 19-18 Uscita di valore dell’dal timeout che trova subito dei punti con Joesaar, pescato da un assist di Sokk. 19-16 Baldasso, con un parziale di 4-0, tutto firmato da lui: l’torna avanti di tre lunghezze. Timeouta due minuti dalla fine del primo. 15-16 Penetrazione di Ricci al vetro, a cui risponde la tripla perfetta di Hermet. 13-13 Kotsar ancora lui, in area, impatta ...