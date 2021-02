Little Nightmares è giunto alla fine, ma Bandai Namco potrebbe continuare la serie anche senza Tarsier (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tarsier Studios, lo studio dietro Little Nightmares, ha confermato in un'intervista che Little Nightmares 2 è il suo ultimo gioco della serie. Tuttavia, Bandai Namco, proprietario di IP ed editore, vorrebbe creare altri giochi della serie a prescindere. La società madre di Tarsier, Embracer, ha annunciato che lo sviluppatore si concentrerà ora su una nuova IP, portando a speculazioni sul futuro di Little Nightmares. Parlando con IGN, il CEO di Tarsier Andreas Johnsson ha chiarito che la società non realizzerà più giochi della serie. "Negli ultimi 6 anni, la nostra missione presso Tarsier Studios è stata quella di creare mondi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021)Studios, lo studio dietro, ha confermato in un'intervista che2 è il suo ultimo gioco della. Tuttavia,, proprietario di IP ed editore, vorrebbe creare altri giochi dellaa prescindere. La società madre di, Embracer, ha annunciato che lo sviluppatore si concentrerà ora su una nuova IP, portando a speculazioni sul futuro di. Parlando con IGN, il CEO diAndreas Johnsson ha chiarito che la società non realizzerà più giochi della. "Negli ultimi 6 anni, la nostra missione pressoStudios è stata quella di creare mondi ...

GamingTalker : Little Nightmares, Tarsier Studios conferma che non lavorerà più sulla serie: Bandai Namco potrebbe portarla avanti… - marcfontolle : RT @jan_FH: Nononononono - Little Nightmares 2 - Ep5 - jan_FH : Nononononono - Little Nightmares 2 - Ep5 - mochidjarin : Devo finire ancora Little Nightmares 1 ma ho già la demo del 2 scaricata sulla switch - koostaey : sono arrivata ad un punto di little nightmares che non capisco proprio un cazzo -