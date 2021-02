«L’Italia usi i fondi del Recovery per la formazione digitale di chi cerca un lavoro» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dialogo con Margrethe Vestager, la potente vicepresidente della Commissione europea con delega al digitale per la nuova newsletter dell’Espresso: Voci da Bruxelles Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dialogo con Margrethe Vestager, la potente vicepresidente della Commissione europea con delega alper la nuova newsletter dell’Espresso: Voci da Bruxelles

supertitti63 : @SkySport La lingua ITALIANA e' meravigliosa e visto che io pago l'abbonamento a SKY Italia e non a SKY U.K. PRETEN… - MarysAdventure5 : @TingoRoda Quando vado a casa faccio una foto alle creme, ma non so se ci sono in Italia. Altrimenti mi hanno consi… - PRaon98 : 'L'Italia non ha bisogno di odio' ripetilo a te stessa ogni volta che lo scarichi verso le persone innocenti che us… - Sabatini1986 : @marcotravaglio @marcotravaglio persone come te che non tengono al grande popolo italiano non dovrebbero avere il d… - morry74 : «L’Italia usi i fondi del Recovery per la formazione digitale di chi cerca un lavoro» -