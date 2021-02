L’Italia sfida la Francia: trattive in corso per vendere navi alla Grecia (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Grecia sarebbe interessata all’acquisto di fregate Fremm dalL’Italia. Secondo le informazioni rilasciate per primo dal quotidiano greco Kathimerini, il governo di Atene sarebbe interessato a un’offerta per quattro fregate multimissione costruite da Fincantieri Marine. Un’offerta che prevede, come alternativa, anche quella della vendita di due sole classe Maestrale. La notizia della possibile vendita di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lasarebbe interessata all’acquisto di fregate Fremm dal. Secondo le informazioni rilasciate per primo dal quotidiano greco Kathimerini, il governo di Atene sarebbe interessato a un’offerta per quattro fregate multimissione costruite da Fincantieri Marine. Un’offerta che prevede, come alternativa, anche quella della vendita di due sole classe Maestrale. La notizia della possibile vendita di InsideOver.

nzingaretti : Bene il Presidente #Draghi. Dalle sue parole una conferma: l’Italia è in buone mani. Il @pdnetwork farà la sua part… - DavidSassoli : Il Presidente del Consiglio incaricato, #MarioDraghi, ha appena presentato al Quirinale la lista dei ministri del n… - Ettore_Rosato : L’Italia ora deve ripartire: sanità, economia, lavoro, scuola. Tante le emergenze che attendono risposte. Una bella… - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: The Opera Collection Press Office - federica_nasi : RT @CambiamoConToti: “C’è un futuro da ricostruire, al quale dobbiamo lavorare qui e ora utilizzando bene le risorse dell'Ue. La vera sfida… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia sfida Governo: Boschi, 'sfida fa tremare polsi ma se riesce Draghi vince Italia' Affaritaliani.it