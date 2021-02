L'Italia più arancione? Oggi il verdetto. Gli esperti: Rt nazionale poco sotto l'1% (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cresce in Italia l'indice di contagiosità Rt. Nel periodo 27 gennaio - 9 febbraio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,95 - 1,07), più alto rispetto alla settimana ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cresce inl'indice di contagiosità Rt. Nel periodo 27 gennaio - 9 febbraio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,95 - 1,07), più alto rispetto alla settimana ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia più Istat su inflazione, Coldiretti e UNC mettono in guardia dagli aumenti dei carburanti ... la famiglia tradizionale di una volta, l'inflazione a +0,4% significa un aumento della spesa annua di 55 euro, per una coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia,...

Lazio e Lombardia verso la zona gialla. Campania, Molise ed Emilia arancione, rosse Umbria e Bolzano ... requisito necessario per passare al livello più basso della scala cromatica. Quello che sembra ... Anche ieri l'Italia ha registrato oltre 10 mila nuovi casi di coronavirus (13.762) e 347 vittime, con ...

