L’Italia con l’Europa si prepara alla sfida del 6G (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'Europa guarda al futuro della comunicazione mobile e si prepara al 6G, all'immaginabile e all'inimmaginabile che la nuova rete potrà offrire, puntando a un ruolo di leadership. E l'Italia c'è. La sfida è partita a gennaio con il progetto HEXA-X, finanziato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 con 12 milioni di euro, che punta a delineare l'agenda di ricerca 6G e gettare le basi per un investimento europeo a lungo termine nella futura tecnologia di rete mobile che ha come orizzonte temporale il 2030. HEXA-X, che si svilupperà nell'arco di 30 mesi, coinvolge 25 partner tra cui Nokia nel ruolo di coordinatore, Ericsson in quello di manager tecnico, Intel e ancora operatori come Orange e Telefonica, aziende, università ed enti di ricerca e per l'Italia TIM, l'Università di Pisa, il Politecnico di Torino e la società Nextworks con sede a ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'Europa guarda al futuro della comunicazione mobile e sial 6G, all'immaginabile e all'inimmaginabile che la nuova rete potrà offrire, puntando a un ruolo di leadership. E l'Italia c'è. Laè partita a gennaio con il progetto HEXA-X, finanziato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 con 12 milioni di euro, che punta a delineare l'agenda di ricerca 6G e gettare le basi per un investimento europeo a lungo termine nella futura tecnologia di rete mobile che ha come orizzonte temporale il 2030. HEXA-X, che si svilupperà nell'arco di 30 mesi, coinvolge 25 partner tra cui Nokia nel ruolo di coordinatore, Ericsson in quello di manager tecnico, Intel e ancora operatori come Orange e Telefonica, aziende, università ed enti di ricerca e per l'Italia TIM, l'Università di Pisa, il Politecnico di Torino e la società Nextworks con sede a ...

