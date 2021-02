L' ironia di Fratoianni | ' Salvini rivendica il sequestrare i migranti | che bella conversione'

speciale_news : Fratoianni (SI) “da solo” dice No a #Draghi : l’ironia di @MarcoRizzoPC (Pc) -

Ultime Notizie dalla rete : ironia Fratoianni

Globalist.it

Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola... mi sia consentito, con un minimo di, chiaramente non compresa,che non credo sia semplice, ... Immediata la reazione di Nicola, leader di Sinistra italiana, che ha twittato: ' Dopo ...Il segretario nazionale di Sinistra Italiana: "Vedo che da Catania Matteo Salvini, recentemente convertito all'europeismo solidale..." ...Mentre l'ex governatore della Bce Mario Draghi è a lavoro per costituire 'la sua squadra', i partiti si dividono anche al loro interno sull'opportunità di sostenere il suo governo o meno ...